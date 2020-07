Milot Rashica, attaccante classe 1996 del Werder Brema, è nel mirino del Milan di Ivan Gazidis per la prossima finestra di calciomercato: le ultime

Il Milan continua a costruire la squadra della stagione 2020/2021. I dubbi maggiori sono di certo in attacco dove il futuro di Zlatan Ibrahimovic ed Ante Rebic è decisamente in bilico. Fra i nomi in entrata invece, spicca quello di Milot Rashica, attaccante classe 1996 del Werder Brema.

In mattinata, la dirigenza rossonera avrebbe incontrato l’entourage di Rashica ed avrebbe anche avanzato una proposta contrattuale per ottenere le prestazioni dell’ala sinistra ex Vitesse. L’offerta si aggirerebbe sugli 1,8 milioni di euro all’anno per cinque stagioni, ma la concorrenza è agguerritissima. Sul giocatore c’è infatti anche il Napoli di Gennaro Gattuso, pronto a ristrutturare la rosa azzurra.

