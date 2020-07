Serie A, Brescia-Roma 0-3: Fonseca ok nella ripresa, torna al gol Zaniolo

Brescia-Roma 0-3, nel secondo anticipo della 32a giornata di Serie A i giallorossi di Fonseca passano nel secondo tempo: segna anche Zaniolo

La Roma centra la seconda vittoria consecutiva sul campo del Brescia, passando per 3-0. Segnali di ripresa per la banda di Fonseca che pare essersi messa alle spalle il periodo negativo. Primo tempo equilibrato e con poche occasioni, il Brescia di Lopez tiene bene il campo e concede poco. La palla gol più importante è per Carles Perez, che da solo davanti alla porta manda fuori di sinistro alla mezz’ora. Nella ripresa, la svolta: dopo pochi minuti Fazio capitalizza una dormita della difesa bresciana su angolo e insacca di sinistro (48′). Brescia che prova a reagire ma Kalinic raddoppia (61′) su perfetto assist di Carles Perez. Arriva anche il terzo gol, con Zaniolo che torna a segnare dopo la lunga assenza e di sinistro batte Andrenacci sul suo palo (74′). Potrebbe esserci anche il poker, ma Dzeko colpisce la traversa e poi successivamente anche un palo. Per il Brescia, Torregrossa ultimo a mollare, ma Mirante gli dice no due volte. Roma momentaneamente da sola al quinto posto, salvezza sempre più lontana per il Brescia.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 75; Lazio 68*; Atalanta 66; Inter 65; Roma 54*; Napoli 51; Milan 49; Sassuolo 46*, Verona 43; Bologna 41; Cagliari 40; Parma 39; Fiorentina e Udinese 35; Torino 34; Sampdoria 32; Lecce 28; Genoa 27; Brescia* 21; Spal 19.

*una partita in più