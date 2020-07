La Roma di Paulo Fonseca affronta, per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, il Brescia di Diego Lopez

Dopo la vittoria casalinga, non senza polemiche, contro il Parma, la Roma vola a Brescia per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa di Diego Lopez sono reduci dalla sconfitta esterna sul campo del Torino e devono conquistare punti se vogliono ancora tenere vive le speranze di salvezza. Di contro, i giallorossi di Paulo Fonseca hanno tutta l’intenzione di conquistare la seconda vittoria consecutiva per consolidare il quinto posto in classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Rigamonti’.

FORMAZIONI BRESCIA-ROMA

BRESCIA (3-4-2-1): Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mangraviti; Bjarnason, Tonali, Ndoj; Spalek, Skrabb; Torregrossa. All.: Lopez.

ROMA (3-4-2-1) Mirante, Mancini, Fazio, Ibanez; Peres, Veretout, Diawara Kolarov; Carles Perez, Pellegrini; Kalinic. All. Fonseca

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 75; Lazio 68*; Atalanta 66; Inter 65; Roma e Napoli 51; Milan 49; Sassuolo 46*, Verona 43; Bologna 41; Cagliari 40; Parma 39; Fiorentina e Udinese 35; Torino 34; Sampdoria 32; Lecce 28; Genoa 27; Brescia 21; Spal 19.

*una partita in più