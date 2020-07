Coronavirus, il bollettino: i contagi aumentano ancora

Il bollettino del coronavirus relativo a venerdì 10 luglio: aumentano per il terzo giorno consecutivo il numero di contagiati

Per il terzo giorno consecutivo cresce il numero di contagiati: oggi sono 276 i nuovi casi di coronavirus registrati secondo il bollettino del Ministero della Salute. I numeri di venerdì 10 luglio vedono salire il numero totale di contagiati a 242.639. Stabili i decessi (12) che salgono in totale a 34.938. I guariti sono 295 per un totale di 194.273. Così gli attualmente positivi sono 13.428 con una diminuzione di 31 unità nelle ultime 24 ore.

Di questi 844 sono ricoverati in regime ordinario (-27), 65 sono in terapia intensiva (-4) e 12.519 in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi leggeri. Quattro le regioni che non hanno registrato nuovi casi: Basilicata, Molise, Sicilia e Valle d’Aosta. Infine, il numero di tamponi: 47.593 in calo rispetto a ieri.