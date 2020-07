Roma-Parma, voti e tabellino del primo tempo: Mkhitaryan provvidenziale

I voti e il tabellino del primo temp di Roma-Parma, match valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A

Finisce 1-1 il primo tempo di Roma-Parma. Inizio shock per i giallorossi, che vanno sotto per il rigore provocato da Cristante e trasformato da Kucka. Pareggia nel finale di frazione Mkhitaryan, che in realtà fino a quel momento era sembrato poco in partita. Bene gli esterni della Roma, Peres e Spinazzola, non bene Dzeko che è spesso in ritardo. Nei ducali prova positiva di Hernani.

Roma

P. Lopez 6

Mancini 6

Cristante 5

Ibanez 5,5

B. Peres 6,5

Veretout 6

Diawara 5,5

Spinazzola 6

Mkhitaryan 6

Pellegrini 6

Dzeko 5

Allenatore: Paulo Fonseca 5,5

Parma

Sepe 6

Darmian 6

B. Alves 6

Iacoponi 6

Pezzella 6

Hernani 6

Barillà 5,5

Kucka 6,5

Kulusevski 6

Cornelius 6

Gervinho 5,5

Allenatore: Roberto D’Aversa 6

Arbitro: Fabbri 6



IL TABELLINO di Roma-Parma 1-1 (9′ rig. Kucka, 42′ Mkhitaryan)



ROMA (3-4-2-1): P. Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; B. Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Zappacosta, Cetin, Fazio, Kolarov, Perotti, Villar, Zaniolo, Pastore, Under, Kalinic, Perez.

Allenatore: Paulo Fonseca.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, B. Alves, Iacoponi, Pezzella; Hernani, Barillà, Kucka; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

A disposizione: Colombi, Dermaku, Laurini, Gagliolo, Regini, Scozzarella, Gaston, Grassi, Kurtic, Carprari, Sprocati, Karamoh

Allenatore: Roberto D’Aversa.

Ammoniti: 9′ Cristante

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Liberti e Gori

IV Uomo: Pezzuto

VAR: Mazzoleni

AVAR: Del Giovane