Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida Atalanta-Sampdoria, per la trentunesima giornata di Serie A

Rinvigorita dalla doppia vittoria consecutiva contro Lecce e Spal, la Sampdoria fa visita questa sera all’Atalanta (21.45). Dopo la sconfitta della Juventus contro il Milan, la squadra nerazzurra è rimasta l’unica squadra che ha collezionato solo vittorie in campionato dopo il lockdown. Gasperini cercherà così una nuova vittoria per presentarsi al meglio alla sfida del weekend contro i bianconeri, portarsi a soli due punti dalla Lazio e scavalcare momentaneamente l’Inter, in campo domani contro il Verona. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Atalanta-Sampdoria

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Dijmsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini. All. Ranieri



CLASSIFICA SERIE A:

Juventus* punti 75, Lazio* 68, Inter 64, Atalanta 63, Napoli* 51, Milan* 49, Roma 48, Verona 42, Bologna 41, Sassuolo, Cagliari* 40, Parma 39, Fiorentina* 35, Udinese 32, Sampdoria 32, Torino 31, Lecce* 28, Genoa* 27, Brescia 21, Spal 19.

* una partita in più