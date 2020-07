Mondo della musica in lutto per la morte di Ennio Morricone, grande compositore e Premio Oscar

L’Italia piange Ennio Morricone. Il mondo della musica piange uno dei suoi più grandi maestri. Il celebre artista si è spento a Roma a 91 anni e la notizia ha scosso il nostro paese questa mattina. I funerali si terranno in forma privata. Due volte vincitore del Premio Oscar, Morricone ha composto molte delle colonne sonore più conosciute nella storia del cinema: da Nuovo Cinema Paradiso a The Hateful Eight, da C’era una volta il West a Per un pugno di dollari. Innumerevoli i riconoscimenti internazionali ottenuti nel corso della lunghissima e gloriosa carriera; le sue note hanno accompagnato e conquistato molteplici generazioni. Apprezzato e amato in tutto il mondo, dunque, Morricone è stato un vanto per l’Italia intera! Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.