Serie A, Inter-Bologna 1-2: Mihajlovic ribalta Conte

Serie A, Inter-Bologna 1-2: nerazzurri in vantaggio nel primo tempo con Lukaku, nella ripresa arriva la rimonta rossoblu’, Conte a -11 dalla Juve

L’Inter viene clamorosamente sconfitta per 2-1 a San Siro dal Bologna. Ottimo inizio dei nerazzurri, che sbloccano con Lukaku a metà primo tempo e sfiorano ripetutamente il raddoppio, specie con Young e Lautaro. Reazione finale del Bologna, pericoloso due volte con Orsolini, con Handanovic sugli scudi. Nella ripresa, il rosso a Soriano (57′) per proteste sembra chiudere il match. Ma poco dopo Lautaro (62′) spreca il rigore della sicurezza. Il giovane Juwara buca Handanovic dal limite, l’Inter sbanda e resta prima in dieci per il rosso a Bastoni (74′), poi in contropiede Barrow completa la rimonta. Sanchez sfiora due volte il pari ma non ce la fa. Inter a -11 dalla vetta, il Bologna può credere all’Europa.

INTER-BOLOGNA 1-2 – 22′ Lukaku (I), 64′ Juwara (B), 81′ Barrow (B)

CLASSIFICA SERIE A:Juventus* 75; Lazio* 68; Inter 64*; Atalanta 60; Roma 48; Milan* 46; Napoli 45; Verona 42; Bologna 41* Sassuolo* 40; Cagliari e Parma 39; Fiorentina, Udinese e Torino* 31; Sampdoria 29; Genoa 26; Lecce* 25; Spal 19; Brescia 18

*una partita in più