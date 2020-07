Ecco come sono andate le sfide delle 19.30 del turno odierno di Serie A. Continua a vincere l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, mentre si rilanciano Sampdoria e Fiorentina

Cagliari-Atalanta 0-1

Il rigore trasformato nel primo tempo da Luis Muriel vale i tre punti per l’Atalanta di Gasperini che si porta a meno uno dall’Inter di Conte. Il Cagliari di Zenga ci prova, ma gli orobici chiudono bene le maglie e strappano una fondamentale vittoria esterna.

Sampdoria-SPAL 3-0

Tutto facile per la Sampdoria di Claudio Ranieri che, a Marassi, regola la SPAL di Gigi Di Biagio per tre a zero. Decisiva la doppietta del centrocampista polacco Karol Linetty. In gol anche Manolo Gabbiadini, in attesa del ritorno a pieni regimi del bomber Fabio Quagliarella.

Brescia-Verona 2-0

Andrea Papetti è la vera sorpresa di questo finale di stagione del Brescia. Il giovane delle Rondinelle regala infatti una bella soddisfazione a Diego Lopez segnando la rete che vale i tre punti. Nel finale, c’è gloria anche per Donnarumma. Brutto stop invece per il Verona di Juric, ancora a caccia dell’Europa.

Udinese-Genoa 2-2

L’Udinese viene beffata all’ultimo minuto dal Genoa di Davide Nicola. Dopo il doppio vantaggio firmato Fofana e Lasagna, il Grifone reagisce e nel finale, prima con Pandev, poi con Pinamonti, trova un pareggio che sembrava irraggiungibile.

Parma-Fiorentina 1-2

I rigori decidono il match del Tardini. Prima Pulgar, due volte dal dischetto, centra la doppietta, poi Juraj Kucka riapre la partita dagli undici metri. Nel finale i ducali cercano il pareggio, ma i ragazzi di Iachini si chiudono bene e trovano una vittoria fondamentale in chiave salvezza.

Serie A, la classifica aggiornata

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 75; Lazio 68; Inter 64; Atalanta 63; Roma* 48; Milan 46; Napoli* 45; Verona 42; Bologna 41 Sassuolo 40; Cagliari e Parma 39; Fiorentina 34; Udinese e Sampdoria 32; Torino 31; Genoa 27; Lecce 25; Brescia 21; Spal 19

*una partita in meno

