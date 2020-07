Voti e tabellino del primo tempo di Napoli-Roma, posticipo della 30esima giornata del campionato di Serie A

Finisce 0-0 il primo tempo tra Napoli e Roma, posticipo della 30esima giornata di Serie A. Poche le occasioni in questi 45 minuti, però quelle più importanti sono soprattutto per gli azzurri, che colpiscono anche una traversa con Milik. Poco lucido in alcune occasioni Callejon (così come Fabian Ruiz) mentre Kluivert è ancora impalpabile e Smalling, prima di uscire, in difficoltà.

NAPOLI

Meret 6

Di Lorenzo 6

Manolas 6,5

Koulibaly 6

Mario Rui 6,5

Fabiàn 6,5

Demme 6

Zielinski 6,5

Callejon 5

Milik 5,5

Insigne 6

Allenatore: Gennaro Gattuso 6

ROMA

P. Lopez 6,5

Ibanez 5,5

Mancini 5,5

Smalling 5 Dal 30′ Fazio sv

Zappacosta 5,5

Pellegrini 6

Veretout 6

Spinazzola 6

Kluivert 5

Mkhitaryan 6

Dzeko 6

Allenatore: Paulo Fonseca 6

Arbitro: Rocchi 6



TABELLINO

Napoli-Roma 0-0

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, M. Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

A disposizione: Karnezis, Idasiak, Hysaj, Luperto, Ghoulam, Maksimovic, Elmas, Lobotka, Lozano, Younes, Mertens, Politano.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

ROMA (3-4-2-1): P. Lopez; Ibanez, Mancini, Smalling; Zappacosta, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Kluivert, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Fazio, Kolarov, Villar, Zaniolo, Pastore, Diawara, Cristante, Under, Kalinic, Carles Perez.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Rocchi

Assistenti: Alassio e Tegoni

IV Uomo: Manganiello

VAR: Mazzoleni

AVAR: Longo

NOTE Ammoniti: 7′ Demme, 9′ Pellegrini