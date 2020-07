Napoli-Roma chiuderà la trentesima giornata di Serie A e rappresenta uno snodo importante nella corsa all’Europa League

Dopo aver incassato la fiducia di Pallotta che attraverso un tweet ha spento le voci sul possibile esonero, Paulo Fonseca spera di ritrovare la sua Roma nella difficile trasferta in casa del Napoli. Reduci entrambi da una sconfitta per 0-2, le due squadre stanno tuttavia vivendo uno stato di forma agli antipodi. La battuta di arresto di Bergamo rappresenta, infatti, uno scoglio in un percorso ricco di soddisfazioni e successi per i padroni di casa. La disfatta contro l’Udinese ha solamente certificato un 2020 da incubo per i giallorossi, che hanno collezionato già sette sconfitte nell’anno solare. Con un vantaggio sui partenopei ridotto ormai a tre punti, i capitolini sperano di poter confermare una tradizione favorevole che non li vede perdere al San Paolo dal 2014. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Napoli-Roma

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Mancini, Smalling; Zappacosta, Pellegrini, Veretout; Spinazzola; Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 75; Lazio 68; Inter 64; Atalanta 63; Roma* 48; Milan 46; Napoli* 45; Verona 42; Bologna 41 Sassuolo 40; Cagliari e Parma 39; Fiorentina 34; Udinese e Sampdoria 32; Torino 31; Genoa 27; Lecce 25; Brescia 21; Spal 19

*una partita in meno