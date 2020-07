Nella trentesima giornata di Serie A, Cagliari-Atalanta mette di fronte due tra le squadre più in forma del campionato e Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale

Reduce da tre risultati utili consecutivi (due vittorie e un pareggio), il Cagliari ospita alle 19.30 la squadra più in forma del campionato: l’Atalanta. Con quattro successi conquistati dopo il lockdown, i bergamaschi hanno portato a dodici i punti di vantaggio sulla Roma, attesa in serata dalla difficile trasferta in casa del Napoli. Oltre a tre punti vitali, i bergamaschi cercheranno anche di vendicare la sconfitta subita all’andata (0-2) in casa. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Cagliari-Atalanta

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Carboni, Walukiewicz; Nandez, Ionita, Nainggolan, Rog, Lykogiannis; Simeone, João Pedro. All. Zenga

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Tameze, Castagne; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A:Juventus* 75; Lazio* 68; Inter 64*; Atalanta 60; Roma 48; Milan* 46; Napoli 45; Verona 42; Bologna 41* Sassuolo* 40; Cagliari e Parma 39; Fiorentina, Udinese e Torino* 31; Sampdoria 29; Genoa 26; Lecce* 25; Spal 19; Brescia 18

*una partita in più