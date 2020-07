Terzo tempo, il post di Lazio-Milan su CM.IT: dalla gara alle ultime di mercato

Non perdetevi in compagnia di CM.IT il post-partita di Lazio-Milan, oltre che della gara si parlerà anche di calciomercato.

La sfida tra Lazio e Milan può essere decisiva per gli equilibri della corsa scudetto: i biancocelesti devono vincere per riportarsi a -4 dal primo posto occupato dalla Juventus e restare in corsa. Al termine della gara tutti gli approfondimenti saranno disponibili nella puntata di Terzo tempo in compagnia di Calciomercato.it. Non si parlerà però soltanto della sfida tra romani e rossoneri, ma anche delle ultime news legate al mercato. Ospiti della serata Martin Sartorio, Ciro Troise e Valerio Cassetta. Conduce Marco Giordano.

