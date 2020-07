Apre la trentesima giornata del campionato di Serie A, il derby della Mole tra la Juventus di Maurizio Sarri e il Torino di Moreno Longo

Dopo la rotonda vittoria sul campo del Genoa, la Juventus capolista torna in campo e affronta, per la trentesima giornata del campionato di Serie A, il Torino nel derby della Mole. I bianconeri di Maurizio Sarri possono contare su Cristiano Ronaldo e Dybala, coppia d’attacco in grande spolvero; di contro, i granata di Moreno Longo, reduci dalla sconfitta interna contro la Lazio, hanno bisogno di un risultato positivo per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-TORINO

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Lukic, Meitè, Ola Aina; Verdi, Belotti, Berenguer. All. Longo

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 72; Lazio 68; Inter 64; Atalanta 60; Roma 48; Napoli 45; Milan 43; Verona 42; Parma e Cagliari 39; Bologna 38; Sassuolo 37; Udinese, Fiorentina e Torino 31; Sampdoria 29; Genoa 26; Lecce 25; Spal 19; Brescia 18.