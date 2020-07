Serie A, giudice sportivo: che guai per la Lazio

Dopo le sfide di ieri di Serie A sono arrivate le decisioni del giudice sportivo. Assenze pesanti in casa Lazio.

Brutte notizie in casa Lazio e non solo. Dopo le gare di martedì e mercoledì, sono arrivate le decisioni da parte del giudice sportivo. Il club biancoceleste dovrà rinunciare sia a Caicedo che ad Immobile, entrambi ammoniti e, in quanto diffidati, costretti a saltare la sfida contro il Milan. Tra gli squalificati per una giornata, oltre ai due attaccanti laziali e a D’Alessandro della Spal, espulso proprio contro i rossoneri, anche: Hernani (Parma), Schone (Genoa), Thorsby (Sampdoria), Rogerio (Sassuolo), Luca Pellegrini (Cagliari), Pessina (Verona). Squalificato anche il tecnico della Spal, Gigi Di Biagio, mentre inibizione sino al 12 luglio per il dirigente del Parma, Daniele Faggiano, che ha al termine della gara rivolto espressioni irriguardose nei confronti del direttore di gara.

