Juventus, de Ligt: “Corsa scudetto con Lazio e Inter fino alla fine”

Juventus, de Ligt non abbassa la guardia nella corsa scudetto con Lazio e Inter: le dichiarazioni dell’olandese in vista del derby col Torino

La Juventus, dopo la delusione in coppa Italia, ha centrato tre vittorie di fila in campionato allungando a +4 sulla Lazio. Ma il discorso scudetto non è ancora chiuso come spiega de Ligt a ‘Sky Sport’: “Mancano ancora 9 gare, la sfida sarà con Lazio e Inter fino alla fine. Con il Genoa è arrivata una vittoria importante con tre bei gol. Per il finale di campionato mi sento molto meglio, le cose sono cambiate dopo il gol nel derby di andata che mi ha dato più serenità. Ma il Torino è una squadra che ha giocatori pericolosi, non dovremo concedergli occasioni”.

