DIRETTA Serie A, Roma-Udinese 0-0: si parte! LIVE

La Roma e l’Udinese si affrontano nel posticipo che chiude la 29esima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. Da una parte i giallorossi di Fonseca vogliono rialzarsi subito dopo la sconfitta contro il Milan per provare a restare in corsa per il quarto posto che vale la Champions. Dall’altro i bianconeri di Gotti hanno bisogno di fare risultato per allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione. Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Perotti, Perez; Kalinic. A disposizione: Cardinali, Carantola, Zappacosta, Dzeko, Villar, Santon, Pastore, Spinazzola, Ibanez, Mkhitaryan, Kluivert. Allenatore: Fonseca

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Walace, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. A disposizione: Nicolas, Perisan, Samir, Ekong, Fofana, Sema, Ter Avest, Nestorovski, Ballarini, Mazzolo, Palumbo, Teodorczyk. Allenatore: Gotti

CLASSIFICA:

Juventus 72, Lazio 68, Inter 64, Atalanta 60, Roma* 48, Napoli 45, Milan 43, Verona 42, Parma e Cagliari 39, Bologna 38, Sassuolo 37, Fiorentina e Torino 31, Sampdoria 29, Udinese* 28, Genoa 26, Lecce 25, Spal 19, Brescia 18

* una partita in meno