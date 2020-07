DIRETTA Serie A, Atalanta-Napoli 0-0. Fine primo tempo LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra le squadre di Gasperini e Gattuso in tempo reale.

L’Atalanta ospita il Napoli nel big match tra le squadre più in forma del campionato, valido per la 29esima giornata di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. Se i nerazzurri di Gasperini vanno a caccia della settima vittoria consecutiva considerando anche le gare pre Covid per blindare il quarto posto in classifica, i partenopei di Gattuso cercano il sesto successo di fila per provare a riaprire il discorso Champions. All’andata finì 2-2 con qualche polemica. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Gewiss Stadium’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

CLASSIFICA:

Juventus 72, Lazio 68, Inter 64, Atalanta* 57, Roma* 48, Napoli* 45, Milan 43, Verona 42, Parma e Cagliari 39, Bologna 38, Sassuolo 37, Fiorentina e Torino 31, Sampdoria 29, Udinese* 28, Genoa 26, Lecce 25, Spal 19, Brescia 18

* una partita in meno