La rincorsa del Milan alla zona Europa League passa anche dal match contro il fanalino di coda Spal di Gigi Di Biagio

Il Milan di Stefano Pioli è a caccia della terza vittoria consecutiva, dopo quella sul campo del Lecce e quella interna contro la Roma nel turno precedente, per continuare a rincorrere un posto in Europa League. Di fronte, per la ventinovesima giornata del campoionato di Serie A, si troveranno la Spal di Gigi Di Biagio, ultima in classifica a quota 18 punti e con più di un piede in Serie B. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara.

FORMAZIONI UFFICIALI SPAL-MILAN

SPAL (4-4-2): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Tomovic; D’Alessandro, Dabo, Valdifiori, Valoti; Floccari, Petagna. All. Di Biagio

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Paquetà, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 72, Lazio* 68, Inter* 64, Atalanta 57, Roma 48, Napoli 45, Milan 42, Verona 39, Parma, Cagliari* 39, Bologna* 38, Sassuolo 34, Fiorentina 31, Torino* 31, Udinese 28, Sampdoria 26, Genoa* 26, Lecce 25, Spal 18, Brescia* 18

* una partita in più