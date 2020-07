DIRETTA Serie A, Lecce-Sampdoria 1-1 | pari Mancosu – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra le squadre di Liverani e Ranieri in tempo reale.

Il Lecce affronta la Sampdoria in un delicatissimo scontro diretto in chiave salvezza tra formazioni sempre sconfitte dalla ripresa del campionato dopo lo stop per il coronavirus, valido per la ventinovesima giornata di Serie A. Da un lato i giallorossi di Liverani cercano un successo che permetterebbe loro di scavalcare in un sol colpo le due genovesi e lasciare il terzultimo posto. Dall’altro i blucerchiati di Ranieri potrebbero allungare sui salentini e allontanarsi un po’ dalla zona caldissima. All’andata finì 1-1. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Via del Mare’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-SAMPDORIA

LECCE (5-3-2): Gabriel; Rispoli, Donati, Meccariello, Paz, Calderoni; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Falco, Saponara. All. Liverani

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; De Paoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Bonazzoli. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 72, Lazio* 68, Inter* 64, Atalanta 57, Roma 48, Napoli 45, Milan 42, Verona 39, Parma, Cagliari* 39, Bologna* 38, Sassuolo 34, Fiorentina 31, Torino* 31, Udinese 28, Sampdoria 26, Genoa* 26, Lecce 25, Spal 18, Brescia* 18

* una partita in più