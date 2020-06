Problema muscolare alla coscia sinistra per Zaza: attaccante in dubbio per Lazio e Juventus. La nota del club granata

Brutte notizie per Moreno Longo in vista del doppio impegno ravvicinato contro Lazio e Juventus. Come comunicato dal Torino attraverso una nota ufficiale, “gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Simone Zaza hanno evidenziato una sofferenza muscolare al flessore della coscia sinistra: le condizioni dell’attaccante verranno monitorate di giorno in giorno”. Difficilmente l’attaccante sarà a disposizione per la partita di martedì contro i biancocelesti, e resta in dubbio anche in vista del derby di sabato prossimo contro la Juve di Sarri. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nei prossimi giorni. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

