Si sono giocati quattro match in serata in Serie A. Vittorie in trasferta per Bologna e Atalanta. Continua il momento positivo del Napoli di Gattuso

Sanno solo vincere Atalanta e Napoli. I bergamaschi di Gasperini si sono imposti in trasferta a Udine, in un match valevole per la 28esima giornata di Serie A, grazie ad uno strepitoso Muriel e si portano ad un solo punto dall’Inter. Gli uomini di Gattuso, invece, hanno battuto in casa la Spal e si avvicinano al quinto posto della Roma.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Beffa finale per il Verona che non riesce a restare in scia del Milan, per via del Sassuolo, che aggancia i gialloblu in pieno recupero con un gran gol di Rogerio. Ecco i risultati della serata, in attesa di Parma-Inter.

Napoli-Spal 3-1: 4′ Mertens, 36′ Callejon, 78′ Younes; 29′ Petagna

Sampdoria-Bologna 1-2: 88′ Bonazzoli; 70′ Barrow, 75′ Orsolini

Sassuolo-Verona 3-3: 53′ e 77′ Boga, 97′ Rogerio; 51′ Lazovic, 57′ Stepinski, 68′ Pessina.

Udinese-Atalanta 2-3: 31′ e 87′ Lasagna; 9′ Zapata, 71′ e 79′ Muriel

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 69, Lazio 65, Inter* 58, Atalanta 54, Roma 48, Napoli 45, Milan 42, Verona 39, Parma* 39, Cagliari 38, Bologna 37, Sassuolo 34, Fiorentina 31, Torino 31, Udinese 28, Sampdoria 26, Genoa 26, Lecce 25, Spal 18, Brescia 18

* una partita in meno