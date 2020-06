Calciomercato.it vi offrirà la sfida del Tardini, Parma-Inter, con formazioni, aggiornamenti e classifica in tempo reale

Finito nel mirino della critica per le scelte tecniche fatte nella partita contro il Sassuolo, Antonio Conte non può permettersi ulteriori passi falsi dopo il pareggio per 3-3 e cerca con la sua Inter la vittoria contro il Parma. Reduci dal roboante successo contro il Genoa, i padroni di casa cercano una vittoria che li terrebbe attaccati al treno Europa League e sperano di sfruttare le diverse assenze nerazzurre, compresa quella di Skriniar, squalificato per tre turni. Calciomercato.it seguirà la partita del Tardini (21.45) in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI Parma-Inter

PARMA (4-3-3): 1 Sepe; 16 Laurini, 3 Dermaku, 22 Alves, 28 Gagliolo; 33 Kucka, 21 Scozzarella, 19 Kurtic; 44 Kulusevski, 11 Cornelius, 27 Gervinho.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 33 D’Ambrosio; 87 Candreva, 23 Barella, 5 Gagliardini, 34 Biraghi; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

CLASSIFICA SERIE A: