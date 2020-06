DIRETTA Serie A, Juventus-Lecce 0-0: si parte! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra le squadre di Sarri e Liverani in tempo reale.

La Juventus ospita il Lecce nel primo anticipo della 28esima giornata del campionato di Serie A, nono turno del girone di ritorno. I bianconeri di Sarri vogliono dare seguito alla vittoria di Bologna per allungare ulteriormente in vetta alla classifica e mettere pressione sulla Lazio impegnata domani. I giallorossi di Liverani, invece, sognano il colpaccio per rilanciarsi nella lotta per non retrocedere. All’andata finì 1-1. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Allianz Stadium’ in tempo reale.

FORMAZIONI JUVENTUS-LECCE

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

LECCE (3-5-1-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz; Rispoli, Shakhov, Tachtsidis, Mancosu, Vera; Petriccione; Falco. All. Liverani

CLASSIFICA: Juventus punti 66, Lazio 62, Inter 58, Atalanta 54, Roma 48, Napoli 42, Parma 39, Milan 39, Verona 38, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 33, Fiorentina 31, Torino 31, Udinese 28, Sampdoria 26, Genoa 25, Lecce 25, Spal 18, Brescia 17.