Calciomercato Juventus, addio Sarri: torna a ‘casa’

Per Maurizio Sarri l’avventura alla Juventus potrebbe essere arrivata al capolinea: per il tecnico toscano si prospetta un ritorno a ‘casa’

Per Maurizio Sarri le prossime settimane saranno quelle da dentro o fuori. Il campionato fa trapelare buone notizie con la sconfitta della Lazio e il pareggio dell’Inter che lancia la Juventus verso il nono titolo consecutivo. Il futuro però è ancora tutto da scrivere. Oltre al campionato, c’è la Champions League ad agosto ed è proprio sul campo che il tecnico bianconero si gioca la permanenza sulla panchina juventina. Le voci sul suo futuro si sono accese dopo la sconfitta di coppa Italia e un avvicendamento alla guida della Juventus non è da escludere, anche in caso di conquista del titolo.

Ma ci sarebbe già una squadra pronta a dare un nuovo porto a Maurizio Sarri: come riferisce ‘calciomercatoweb.it‘, la Fiorentina di Rocco Commisso è interessata a riportare a ‘casa’ l’allenatore toscano. Per Sarri sarebbe pronto un ingaggio importante, da sei milioni di euro a stagione, ed un progetto basato sulla valorizzazione dei giovani in rosa, partendo da Chiesa (obiettivo proprio della Juventus) passando per Castrovilli e Vlahovic. Un piano ambizioso per la Viola che punterebbe sull’allenatore di Figline per lanciarsi in alto.