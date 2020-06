Roma-Sampdoria segna il ritorno in campo dei giallorossi dopo l’emergenza Covid, Calciomercato.it seguirà la gara in tempo reale

Ancora in corsa per il quarto posto nonostante la distanza dall’Atalanta, i giallorossi scendono in campo per la prima volta dopo l’emergenza Coronavirus. Roma-Sampdoria (21.45) rappresenta quasi un’ultima spiaggia per continuare a coltivare le ambizioni Champions. Ancora senza Zaniolo, Paulo Fonseca dovrà fare a meno anche di Pau Lopez, reduce da un infortunio al polso. Sfida da emozioni forti per Claudio Ranieri, che all’andata bloccò sullo 0-0 una Roma molto rimaneggiata. Oltre agli avversari, i giallorossi dovranno battere anche la ‘pareggite’ con Calvarese. Nelle ultime cinque sfide dirette dal fischietto di Teramo, sono arrivati 4 pareggi e una sconfitta. Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.

Formazioni Roma-Sampdoria

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Smalling, Ibanez, Kolarov; Diawara, Veretout; Carles Perez, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Depaoli, Ekdal, Linetty, Thorsby; Jankto, Gabbiadini. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 66, Lazio* 62, Inter 59, Atalanta* 51, Roma* 45, Napoli 42, Parma 39, Milan 39, Verona 38, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 33, Fiorentina 31, Torino 3128, Udinese 28, Sampdoria* 26, Genoa 25, Lecce 25, Spal 18, Brescia 17.

*Una partita in meno