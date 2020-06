Il Torino di Longo affronta, per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, l’Udinese di Gotti: le due squadre sono appaiate in classifica a quota 28 punti

Dopo il pareggio interno, nel recupero della venticinquesima giornata, contro il Parma, il Torino di Moreno Longo torna in campo per il ventisettesimo turno e ospita l’Udinese di Luca Gotti. I granata e i bianconeri friulani sono appaiati in classifica a quota 28 punti, a tre dalla zona retrocessione, e hanno necessità di tornare alla vittoria che manca, per entrambe, dal 12 gennaio scorso. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’.

FORMAZIONI TORINO-UDINESE