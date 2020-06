Tornano in campo anche Spal e Cagliari, sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A

È tempo di tornare in campo anche per la Spal di Gigi Di Biagio che, per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, ospita il Cagliari. I ferraresi sono alla disperata ricerca di punti per sperare ancora nella salvezza; i rossoblu di Walter Zenga, sconfitto all’esordio sulla panchina rossoblu dal sorprendente Verona, hanno tutta l’intenzione di invertire la rotta, dopo quattro sconfitte consecutive. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SPAL-CAGLIARI

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Sala; Castro, Valdifiori, Valoti; Strefezza, Petagna, D’Alessandro.

Cagliari (3-5-1-1): Olsen; Pisacane, Klavan, Walukiewicz; Mattiello, Ionita, Rog, Nandez, Pellegrini; Joao Pedro, Simeone

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 66*, Lazio 62, Inter 57, Atalanta 51, Roma 45, Napoli 39, Milan 39*, Verona 38, Parma 36, Bologna 34*, Cagliari 32, Sassuolo 32, Fiorentina 31*, Udinese 28, Torino 28, Sampdoria 26, Genoa 25, Lecce 25*, Spal 18, Brescia 17*.

*una partita in più