Serie A, Lecce-Milan 1-4: tutto facile per i rossoneri!

Il Milan di Stefano Pioli passa sul campo del Lecce senza problemi e si riscatta dopo l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus

Il Milan di Stefano Pioli passa senza difficoltà contro il Lecce di Fabio Liverani. I rossoneri vanno infatti in vantaggio con la rete di Samu Castillejo, squalificato in Coppa Italia contro la Juventus. Ad inizio ripresa i padroni di casa reagiscono e trovano il pareggio con la firma di Mancosu dal dischetto, ma appena un minuto dopo Giacomo Bonaventura riporta avanti i ragazzi di Pioli. Successivamente, ci pensa Ante Rebic a mettere il risultato in cassaforte. Nel finale c’è gloria anche per Rafael Leao, che di testa realizza la terza rete nel suo primo anno di Serie A.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 63, Lazio 62, Inter 57, Atalanta 51, Roma 45, Napoli 39, Milan 39*, Verona 38, Parma 36, Bologna 34, Cagliari 32, Sassuolo 32, Fiorentina 31*, Udinese 28, Torino 28, Sampdoria 26, Genoa 25, Lecce 25*, Spal 18, Brescia 17*.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!