DIRETTA Serie A, Bologna-Juventus: le formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra le squadre di Mihajlovic e Sarri in tempo reale.

Il Bologna e la Juventus si affrontano nel terzo e ultimo anticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie A. I rossoblu di Mihajlovic sognano il colpaccio che permetterebbe loro di rilanciarsi anche in zona Europa League. I bianconeri di Sarri, che all’andata si imposero 2-1, vanno a caccia di un successo per allungare in vetta in attesa della Lazio ed evitare di aprire una crisi dopo la sconfitta in Coppa Italia. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Dall’Ara’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic (provvisoria)

Juventus (4-3-3) Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala; Ronaldo. All. Sarri.