Dopo le gare di sabato, oggi entra nel vivo la lotta Champions in Serie A, con Atalanta-Sassuolo che apre il programma della domenica

Tempo di recuperi in Serie A, con il programma domenicale che si aprirà alle 19.30 con Atalanta-Sassuolo, una delle gare della venticinquesima giornata non disputate a causa del Coronavirus. Occasione importante per i padroni di casa che, in caso di successo, porterebbero a ben sei punti il vantaggio sulla Roma, quinta in classifica. In caso di vittoria, i neroverdi si porterebbero invece a quota 35 punti, superando così il Bologna, atteso lunedì dal difficile impegno contro la Juventus. Calciomercato.it vi offre la diretta della sfida in tempo reale.

FORMAZIONI ATALANTA-SASSUOLO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Caldara, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Defrel, Boga; Caputo. All. De Zerbi

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 63 punti; Lazio 62; Inter* 54; Atalanta* 48; Roma 45; Napoli 39; Verona 38; Milan e Parma 36; Bologna 34; Sassuolo* e Cagliari 32; Fiorentina 30; Udinese e Torino 28; Sampdoria* 26; Genoa e Lecce 25; Spal 18, Brescia 16