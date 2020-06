Coronavirus, ecco i dati del bollettino del 14 giugno diramati dalla Protezione Civile.

La Protezione Civile, come ogni giorno, ha fornito i dati relativi all’emergenza coronavirus in Italia. L’andamento appare simile rispetto alla giornata di ieri: i nuovi casi sono 338. Gli attualmente positivi invece, 26.274, 1.211 pazienti in meno rispetto alla giornata di ieri. 11 i pazienti in meno nelle terapie intensive, per un totale di 209 attuali. I guariti sono 1.505, i deceduti 44.

Sono 236.989 i casi totali dall’inizio della pandemia:

26.274 persone attualmente positive

176.370 guariti

34.345 deceduti.

Variazioni rispetto al precedente bollettino:

+ 338 nuovi casi positivi

+ 1.505 guariti

+ 44 deceduti

Tra i 26.274 attualmente positivi (- 1.211):

22.471 si trovano in isolamento domiciliare (- 1.047)

3.594 ricoverati con sintomi (- 153)

209 in terapia intensiva (- 11).