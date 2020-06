Coronavirus, chiuso il cluster a Roma nel quartiere Garbatella

Torna sotto controllo il cluster del palazzo a Roma nel quartiere Garbatella, dove ora non ci sono più casi positivi

In questi ultimi a Roma sono sorti alcuni focolai di Covid-19 che hanno preoccupato la popolazione. In particolare, l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio ha reso noto quanto segue: “Il cluster presso lo stabile in piazza Attilio Pecile a Garbatella è chiuso. Non ci sono più casi positivi all’interno della struttura. I casi positivi sono tutti trasferiti e sono stati ricostruiti i contatti stretti. Sono stati eseguiti i tamponi a tutti e verrà mantenuta ora una sorveglianza sulla struttura da parte della Asl Roma 2″.