Coutinho non giocherà nuovamente nel Barcellona. Il brasiliano non rientra nei piani né del club blaugrana né del Bayern. Ecco dove giocherà l’ex Liverpool

Philippe Coutinho è pronto a far ritorno nel campionato in cui si è espresso meglio. Ormai ci sono davvero pochi dubbi: nel futuro del brasiliano – come riporta ‘Mundo Deportivo’ – ci sarà la Premier League. Il giocatore, che farà ritorno al Barcellona, dopo il prestito al Bayern Monaco, non resterà in Spagna: l’unica destinazione possibile – per via dell’importante spesa da affrontare – è l’Inghilterra.

Sono cinque le squadre che si contendono Coutinho: Arsenal, Tottenham, Chelsea, Leicester e Newcastle. La settimana prossima l’agente Kia Joorabchian incontrerà la dirigenza spagnola per definire il futuro del suo assistito. Per Coutinho, accostato anche a Juventus e Inter, niente Serie A, la Premier League lo aspetta.

