Conte: “Dal 12 giugno ok alle competizioni sportive, dal 25 via al calcetto”

Il premier Giuseppe Conte è intervenuto in conferenza stampa per alcuni importanti aggiornamenti anche sul mondo dello sport e del calcio

Al termine del Consiglio dei Ministri, il premier Giuseppe Conte ha incontrato la stampa in conferenza per alcuni aggiornamenti sul nuovo decreto appena firmato, tra provvedimenti economici e non solo. Per quanto riguarda il mondo del calcio e dello sport, invece, ecco le sue parole: “Dal 12 giugno riprendono gli eventi e le competizoni sportive a porte chiuse, anche la Coppa Italia per intenderci. Senza la presenza di pubblico e rispettando i protocolli diramati dalle federazioni. Riprenderanno anche l’attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo a condizione che le Regioni abbiano constatato la loro fattibilità in relazione alla curva epidemiologica”.

Ok definitivo quindi per le gare in programma domani e dopodomani, Juventus-Milan e Napoli-Inter, a differenza del precedente decreto che imponeva il divieto fino al 14. Poi l’aggiornamento sul calcetto: “Dal 25 giugno possono riprendere anche gli sport amatoriali di contatto, se le Regioni e i ministri di Sport e Salute verificano che ricorre la compatibilità dello svolgimento di questa attività con l’andamento della situazione epidemiologica”.