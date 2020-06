Coronavirus, rapporto contagi tamponi in aumento: il bollettino

Aumenta il numero dei contagi come da bollettino della Protezione Civile relativo ai dati sul coronavirus dell’8 giugno

Sono 280 i nuovi positivi al coronavirus come da bollettino della Protezione Civile relativo all’8 giugno. In crescita il rapporto tra nuovi positivi e persone testate: 1 positivo ogni 58 tamponi, quasi il doppio rispetto ai giorni scorsi (1 ogni 120-140 persone). La maggior parte dei positivi arriva dalla Lombardia: 194 nuovi positivi.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 235.278. Gli attualmente positivi sono 34.730: di questi 283 sono in terapia intensiva, 4 meno di ieri; ricoverate con sintomi 4729 persone, 135 meno di ieri. Infine, in isolamento domiciliare ci sono 29718 persone con un calo di 393 unità rispetto a ieri. Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 65 persone: i decessi salgono così 33964. I guariti nell’ultimo giorno sono 747 per un totale di 166584.

A livello regionale la situazione degli attualmente positivi è la seguente: 19.319 in Lombardia, 3.866 in Piemonte, 2.282 in Emilia-Romagna, 1.080 in Veneto, 721 in Toscana, 248 in Liguria, 2.615 nel Lazio, 1.075 nelle Marche, 717 in Campania, 698 in Puglia, 81 nella Provincia autonoma di Trento, 853 in Sicilia, 144 in Friuli Venezia Giulia, 632 in Abruzzo, 97 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 56 in Sardegna, 8 in Valle d’Aosta, 77 in Calabria, 119 in Molise e 13 in Basilicata.