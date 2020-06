Arrivano buone notizie per il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi: nessun problema per il ginocchio di Milinkovic-Savic

Non si è presentato in clinica, ma domani sarà regolarmente in campo a Formello con i compagni della Lazio. Sergej Milinkovic-Savic sta bene e non vede l’ora di allenarsi. La botta al ginocchio rimediata ieri durante le seduta mattutina è stata già smaltita. La notizia che nel pomeriggio avrebbe dovuto sottoporsi ad una risonanza magnetica aveva allarmato tifosi e addetti ai lavori. Invece, il serbo si è goduto un giorno di riposo. Insomma, Milinkovic c’è e ci sarà con tanta voglia di guidare la Lazio verso lo scudetto. E anche Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, Marusic tra Everton, Psg e rinnovo