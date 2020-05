Calciomercato Milan, la settimana di Rangnick: c’è la svolta

La prossima settimana sarà quella dell’incontro tra Ralf Rangnick e il Milan. La fumata bianca per il dopo Stefano Pioli potrebbe arrivare a breve.

Ralf Rangnick è il prescelto per sedere sulla panchina del Milan la prossima stagione. Il nome del tedesco, che ha portato alla rottura tra Boban e la società, si fa ormai da mesi. L’emergenza coronavirus ha rallentato una trattativa che avrebbe potuto avere la fumata bianca già nei giorni scorsi.

Le parti, però, non hanno mai smesso di sentirsi, di trattare, ma serve un incontro faccia a faccia che la pandemia non ha permesso. La prossima settimana – come riporta ‘Sky Sport’ – potrebbe così essere quella giusta per l’incontro. Gazidis ed Elliott spingono per avere Ralf Rangnick. La sua visione di calcio, mostrata lavorando in Red Bell, è ciò che la proprietà vuole per rilanciare il Milan.

Dopo l’incontro, che servirà per mettere tutte le carte in tavola, potrebbe così portare ad una svolta definitiva.

