Fantacalcio, la Serie A riparte! Il punto sulle venti squadre

Torna la Serie A e torna anche il nostro amato Fantacalcio. Mentre tutti i club si accingono a ripartire, ecco un punto sugli infortunati e sulle condizioni delle rose

Il Fantacalcio sta per tornare. Per alcuni sarà un incubo dopo una stagione non particolarmente positiva, ma per molti sarà un vero e proprio ritorno alla normalità. Il campionato di Serie A, nella giornata del 19 giugno, dovrebbe ripartire dai recuperi, mentre dal 23 con i nuovi turni, ma quali sono le condizioni delle 20 squadre del massimo torneo italiano? Ecco tutto ciò che vi serve per ripartire al meglio.

Fantacalcio, il punto sulle condizioni delle venti squadre di Serie A

ATALANTA: lieve affaticamento per Marten De Roon, ma nulla di grave in vista della ripresa. Sportiello, colpito dal Coronavirus, si sta allenando regolarmente

BOLOGNA: nessun infortunato per la società felsinea che si accinge a ripartire con la rosa al completo. Bani, Santander e Schouten sono invece squalificati.

BRESCIA: resta il caso Balotelli in casa Rondinelle, i dubbi saranno sciolti soltanto alla ripresa. Problemi anche per Cistana, alle prese con il recupero dall’intervento chirurgico.

CAGLIARI: Leonardo Pavoletti e Paolo Pancrazio Faragò restano ancora ai box. Joao Pedro è squalificato, mentre Ceppitelli dovrebbe rientrare nonostante qualche acciacco.

FIORENTINA: Kouame, arrivato nel calciomercato di gennaio, resta infortunato. Ribery torna a disposizione così come Caceres, vicino al recupero definitivo.

GENOA: Nicola non avrà Radovanovic a disposizione, alle prese con l’infortunio al crociato. Rientrati tutti gli altri.

VERONA: nessuna tegola per la sorpresa di questo campionato di Serie A. L’unico ai box è il giovane Danzi.

INTER: Antonio Conte, al momento della ripresa, non avrà indisponibili e potrà contare sulla rosa al completo. Uno su tutti, Christian Eriksen, oggetto misterioso della prima parte del 2020.

JUVENTUS: anche in casa bianconero c’è ottimismo per la ripartenza. Ai box c’è Merih Demiral, fermato dall’infortunio dell’Olimpico.

LAZIO: Simone Inzaghi e la sua squadra si preparano al rush finale per il campionato. I dubbi sono legati alle condizioni di Senad Lulic e Jordan Lukaku, ancora alle prese con qualche acciacco.

LECCE: la situazione per Liverani è molto tranquilla. Gli acciacchi che si portava dietro Mancosu, pedina importante nello scacchiere salentino e per tutti i fantallenatori, sono stati messi alle spalle. Da valutare solamente le condizioni di Dell’Orco dopo l’operazione per ernia inquinale

MILAN: Stefano Pioli deve fare i conti con l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic, uno delle vittime eccellenti di questa fase. Mercoledì tornerà in Italia per un nuovo controllo e ne sapremo certamente di più ma rischia un mese di stop. Tutti gli altri recuperati, anche Duarte.

NAPOLI: Anche Gattuso ha un infortunio importante, Manolas che al pronti via si è procurato una distrazione di secondo grado al muscolo semimembranoso della coscia destra. In recupero così come Malcuit, che aveva subito una lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro

PARMA: La lunga pausa è servita per far recuperare Roberto Inglese, che sarà così abile e arruolabile per il finale di stagione. Nessun problema per il resto della rosa a disposizione di D’Aversa.

ROMA: Ha fatto bene la pausa agli uomini di Fonseca e soprattutto a Zaniolo, che potrebbe rientrare in tempo per qualche partita. Pau Lopez si è fermato subito per una microfrattura al polso sinistro ma sarà pronto per la ripresa al pari di Perotti, dopo la lesione di secondo grado al bicipite femorale.

SAMPDORIA: I blucerchiati sono stati tra i più colpiti dal coronavirus ma tutti appare rientrato. Tra gli infortunati l’unica situazione da monitorare è quella di Colley, out per un affaticamento. Per Ferrari, invece, la stagione è già terminata.

SASSUOLO: Nessun problema per Roberto De Zerbi che può contare su tutta la rosa a disposizione. Unico out è Romagna, che ha terminato la stagione dopo la rottura del tendine rotuleo.

SPAL: Gigi Di Biagio deve lottare per una complicata salvezza e lo può fare con tutti i suoi uomini. La pausa ha ovviamente giovato a Fares, che può tornare utile anche ai fantallenatori.

TORINO: Nessuna situazione da monitorare in casa Torino. Longo deve solo recuperare la squadra dal punto di vista mentale e potrebbe essere più complicato.

UDINESE: Tutto ok per Gotti. La rosa bianconera è tutta a disposizione del suo tecnico per la ripresa del campionato.

Giorgio Trobbiani-Martin Sartorio