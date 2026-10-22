Il ritorno in panchina di Conte è sempre più vicino: decisione ad un passo

Antonio Conte sembra essere sempre più vicino al ritorno in panchina dopo la fine della sua avventura al Napoli della scorsa stagione.

Il tecnico salentino sarebbe uno dei profili preferiti dal Manchester United che starebbe valutando l’esonero di Carrick dopo la sconfitta dei Red Devils contro il Como in Champions League.

Il Manchester United in queste ore sta valutando il da farsi, anche se è possibile che a Carrick venga data l’ultima possibilità nel prossimo turno di Premier League. Oltre a Conte piacciono anche i profili di Howe, ex Newcastle, e di McKenna, con un passato da vice e da allenatore delle giovanili del Manchester United.