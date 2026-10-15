Atalanta, nuovo infortunio per Scalvini: i tempi di recupero

Pessime notizie per l’allenatore Maurizio Sarri e per i tifosi nerazzurri: ecco cos’è successo.
Cresce l’attesa in casa Atalanta a poche ore dalla sfida contro il Pafos, valida per la seconda giornata di Conference League. Una pessima notizia scuote in queste ore Maurizio Sarri, che infatti si vedrà costretto a rinunciare a uno dei suoi uomini migliori ovvero Giorgio Scalvini.
Il difensore centrale classe 2003 avrebbe rimediato una distrazione di basso grado dei muscoli flessori della gamba sinistra e rimarrà fermo ai box per un periodo di tempo di almeno 2 settimane.
Scalvini, dunque, salterà le prossime cinque gare dell’Atalanta tra campionato e coppa: una mazzata pesantissima per Sarri e per tutti i sostenitori della Dea.
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