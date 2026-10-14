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Tresoldi annienta l’Inter: “Indescrivibile da milanista”. La risposta sulla Nazionale | VIDEO CM

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Il centravanti italo-tedesco è stato l’assoluto protagonista del sorprendente successo del Brugge a San Siro contro l’Inter nel match di Champions League

In attesa di scegliere con quale Nazionale giocherà in futuro, Nicolò Tresoldi si prende San Siro e lancia il Brugge.

Inter-Brugge, Tresoldi in zona mista
Nicolò Tresoldi in zona mista – Foto Calciomercato.it

L’attaccante italo-tedesco stende l’Inter con una tripletta in Champions League, portandosi a casa tutto: vittoria, pallone e trofeo da MVP. Una recita da urlo nella ‘Scala del Calcio’ e una soddisfazione doppia da tifoso del Milan.

Incredibile, è la serata perfetta. Da milanista poi è indescrivibile”, le parole di un raggiante Tresoldi in zona mista mentre lasciava lo stadio.

Inter-Brugge, Tresoldi in zona mista: “Italia o Germania? Vediamo per la Nazionale”

Il centravanti del Brugge ha risposto anche alle domande sulla Nazionale: “Chi scelgo tra Italia e Germania? Vediamo… Sono italiano ma mi sento anche tedesco. L’Argentina? Si, è vero: sono pure argentino per la mamma. Vediamo sulla Nazionale”.

Tresoldi non scioglie ancora i dubbi quindi tra la selezione azzurra e quella tedesca, con un emissario del Ct Mancini presente questa sera al ‘Meazza’ per seguirlo da vicino. In tribuna inoltre c’erano gli osservatori delle big italiane, ma adesso la strada è tutta in salita: il Brugge valuta il suo gioiello oltre 40 milioni di euro, prezzo inevitabilmente destinato ancora a lievitare. 

Senza dimenticare la forte concorrenza dall’estero: tra Premier, Liga e Bundesliga c’è la fila dietro Tresoldi.

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