Tresoldi annienta l’Inter: “Indescrivibile da milanista”. La risposta sulla Nazionale | VIDEO CM

Il centravanti italo-tedesco è stato l’assoluto protagonista del sorprendente successo del Brugge a San Siro contro l’Inter nel match di Champions League

In attesa di scegliere con quale Nazionale giocherà in futuro, Nicolò Tresoldi si prende San Siro e lancia il Brugge.

L’attaccante italo-tedesco stende l’Inter con una tripletta in Champions League, portandosi a casa tutto: vittoria, pallone e trofeo da MVP. Una recita da urlo nella ‘Scala del Calcio’ e una soddisfazione doppia da tifoso del Milan.

“Incredibile, è la serata perfetta. Da milanista poi è indescrivibile”, le parole di un raggiante Tresoldi in zona mista mentre lasciava lo stadio.

Inter-Brugge, Tresoldi in zona mista: “Italia o Germania? Vediamo per la Nazionale”

Il centravanti del Brugge ha risposto anche alle domande sulla Nazionale: “Chi scelgo tra Italia e Germania? Vediamo… Sono italiano ma mi sento anche tedesco. L’Argentina? Si, è vero: sono pure argentino per la mamma. Vediamo sulla Nazionale”.

🔥 #InterBrugge – Nicolò #Tresoldi si porta a casa vittoria, pallone della tripletta e statuetta da MVP: “Incredibile, la serata perfetta. Da milanista è indescrivibile. Scelgo l’Italia per la Nazionale? Vediamo… ma sono anche tedesco. E argentino da mamma” 📲 @calciomercatoit https://t.co/03hQBHtRUV — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 13, 2026

Tresoldi non scioglie ancora i dubbi quindi tra la selezione azzurra e quella tedesca, con un emissario del Ct Mancini presente questa sera al ‘Meazza’ per seguirlo da vicino. In tribuna inoltre c’erano gli osservatori delle big italiane, ma adesso la strada è tutta in salita: il Brugge valuta il suo gioiello oltre 40 milioni di euro, prezzo inevitabilmente destinato ancora a lievitare.

Senza dimenticare la forte concorrenza dall’estero: tra Premier, Liga e Bundesliga c’è la fila dietro Tresoldi.