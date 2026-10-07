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Sassuolo-Milan, Amorim prepara la sorpresa: un fedelissimo verso la panchina

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Sta per ripartire la Serie A con il Milan che, nella giornata di domenica 11 ottobre, scenderà in campo contro il Sassuolo.

Ruben Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ruben Amorim è pronto a sorprendere dal punto di vista della formazione con il tecnico portoghese che potrebbe lasciare in panchina uno dei suoi fedelissimi.

Yunus Musah, punto fermo del Milan di Amorim, potrebbe restare in panchina contro i neroverdi essendo stato l’ultimo a tornare dalla lunga sosta delle nazionali. L’intenzione di Amorim è quella di confermare la difesa con Maignan tra i pali, Gila, Pavlovic e De Winter in difesa. A centrocampo Modric e Rabiot con Chukwueze e Bartesaghi sulle fasce. Moreira e Pulisic agiranno dietro l’unica punta Gonçalo Ramos.

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