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La Juve insiste per Hojbjerg, si può fare a gennaio: le cifre

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Il centrocampista danese è il grande obiettivo di mercato dei bianconeri in vista del prossimo anno. 

La Juventus insiste per regalare un nuovo centrocampista a Luciano Spalletti e il nome individuato per andare a rinforzare la mediana già a gennaio è quello di Pierre-Emile Kordt Hojbjerg, classe ’95 dell’Olympique Marsiglia e della nazionale danese di cui è capitano.

Spalletti
Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Il 31enne nato a Copenaghen piace per caratteristiche tecniche ed esperienza internazionale, senza dimenticare che la scadenza del contratto a giugno 2028 facilita in qualche modo una sua eventuale cessione: secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Marsiglia si accontenterebbe di circa 15 milioni di euro per cederlo e Hojbjerg non avrebbe problemi ad accettare la corte della Juve. Attenzione, dunque, a questa pista che può accendersi già nelle prossime settimane.

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