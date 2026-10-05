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Conte ha deciso, la verità sul suo futuro: “Ecco cosa voglio”

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Il tecnico salentino ha rilasciato delle importantissime dichiarazioni in queste ore. 

In estate è stato accostato con insistenze alle panchine di Juventus e Milan prima rispettivamente della conferma di Spalletti e dell’arrivo di Amorim e nell’ultimo periodo si è parlato anche di un suo possibile approdo al Manchester United, ma al momento Antonio Conte è fermo e si gode questo meritato momento di relax.

Conte in conferenza stampa
Antonio Conte (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’ex allenatore del Napoli ha concesso una lunga intervista a ‘The Athletic’, in cui ha parlato anche del suo futuro: “Oggi ci sono diversi club che hanno perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui la pressione è ai massimi livelli e dove sai benissimo che non basta solo partecipare, ma devi anche competere. Anche partendo dall’1 per cento, ma deve essere un uno per cento che può diventare il 70, l’80 o persino il 100 per cento. Dipende da come lo comunichi. L’allenatore è importante perché deve saper comunicare proprio questo messaggio“. Quale sarà alla fine il futuro di Antonio Conte secondo voi?

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