Scambio Milan-Atalanta, Jashari ed Ederson sul piatto: la situazione | CM

Sta nascendo una nuova idea di mercato tra Milan e Atalanta in vista della stagione che sta per prendere il via con protagonisti Ardon Jashari ed Ederson.

Il centrocampista svizzero, reduce da una stagione difficile al Milan, dovrà capire quale sarà il suo destino in casa rossonera con il futuro di Luka Modric che potrebbe dire molto sullo spazio che Amorim potrà riservare all’ex Bruges. Il classe 2002 piace molto a Maurizio Sarri che lo ha messo sulla lista dei desideri.

Dopo aver visto saltare il suo trasferimento al Manchester United, Ederson è tornato all’Atalanta, ma per lui sembra essere pronto un nuovo trasferimento con il Milan che lo ha messo nel mirino, pronto a regalarlo a Ruben Amorim. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione una delle ultime idee nate sull’asse Milano-Bergamo è quella di impostare uno scambio tra i due calciatori anche se c’è differenza tra le valutazioni.

Jashari viene valutato circa 30 milioni di euro dal Milan, mentre il cartellino di Ederson ha una valutazione di circa 40 milioni di euro da parte dell’Atalanta. Se i bergamaschi dovessero abbassare le richieste si potrebbe anche arrivare ad uno scambio alla pari.