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Ravaglia vuole andare via, il portiere finisce nel mirino di Torino e Udinese

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Il futuro di Federico Ravaglia potrebbe essere lontano da Bologna con il portiere dei rossoblu, spesso titolare durante la scorsa stagione, che potrebbe dire addio agli emiliani per trovare continuità in un altro club italiano.

Federico Ravaglia
Ravaglia dice addio al Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport Stadio, i rapporti tra Ravaglia e Skorupski non sarebbero dei migliori e nessuno dei due portieri vorrebbe ricoprire il ruolo di riserva in vista della prossima stagione. Ravaglia avrebbe chiesto di essere ceduto e su di lui ci sarebbero sia l’Udinese che il Torino con le due squadre pronte a fare un’offerta al Bologna.

Nel caso in cui dovesse restare Skorupski e partire Ravaglia, non è da escludere che il Bologna possa decidere di puntare sul giovane Pessina come dodicesimo, richiesto, però, da diversi club di Serie B.

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