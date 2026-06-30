Inter senza freni, assalto a un gioiello della Roma

Nerazzurri sempre molto attivi in entrata: ecco l’ultima idea del presidente Marotta, tutti i dettagli.

L’Inter è alla ricerca di un nuovo centrocampista e l’oggetto dei desideri del presidente Marotta si chiama Curtis Jones, ma il Liverpool non molla la presa e continua a chiedere cifre importanti per il suoi calciatore. Proprio per questo motivo, la società nerazzurra si starebbe muovendo adesso su un altro profilo.

Lo riferisce l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, secondo cui l’Inter avrebbe infatti chiesto informazioni sul conto di Niccolò Pisilli, classe 2004 di proprietà della Roma. Il 21enne giallorosso è considerato centrale nel progetto tecnico-tattico di Gian Piero Gasperini, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo e la dirigenza capitolina potrebbe vacillare di fronte a un’offerta importante. Seguiremo con grande attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati.