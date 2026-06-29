No del Bologna alla Juventus per Lucumì, si blocca la trattativa

Il Bologna ha detto no alla Juventus per Lucumì, i rossoblu non hanno intenzione di accettare la proposta dei rossoblu di circa 15 milioni di euro più 3 di bonus.
Jhon Lucumì è destinato a salutare il Bologna in vista della prossima stagione con il colombiano che, da tempo, ha chiesto alla società emiliana di essere ceduto.
La proposta da circa 15 milioni più 3 di bonus della Juventus, secondo il Resto del Carlino, non ha convinto i rossoblu che attendono proposte dalla Premier League per lasciar partire il proprio centrale classe 1998.