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No del Bologna alla Juventus per Lucumì, si blocca la trattativa

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Il Bologna ha detto no alla Juventus per Lucumì, i rossoblu non hanno intenzione di accettare la proposta dei rossoblu di circa 15 milioni di euro più 3 di bonus.

Jhon Lucumì
Lucumì nel mirino della Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it

Jhon Lucumì è destinato a salutare il Bologna in vista della prossima stagione con il colombiano che, da tempo, ha chiesto alla società emiliana di essere ceduto.

La proposta da circa 15 milioni più 3 di bonus della Juventus, secondo il Resto del Carlino, non ha convinto i rossoblu che attendono proposte dalla Premier League per lasciar partire il proprio centrale classe 1998.

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