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Dal Milan al PSG, Longoni passa ai campioni d’Europa

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Dopo l’affare Donnarumma di diversi anni fa, il Milan perde un nuovo portiere a costo zero con Longoni che passa a disposizione della società di Luis Enrique in vista della prossima stagione.

Gerry Cardinale
Le possibili cessioni in casa Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il classe 2008 sarà il terzo portiere della formazione francese in vista della prossima stagione con l’estremo difensore che agirà alle spalle di Safonov e di Chevalier.

Una partenza a costo zero che beffa il Milan che perde così un altro estremo difensore di grande prospettiva, destinato a rinforzare ancora di più i campioni d’Europa in carica.

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