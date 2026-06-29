Dal Milan al PSG, Longoni passa ai campioni d’Europa

Dopo l’affare Donnarumma di diversi anni fa, il Milan perde un nuovo portiere a costo zero con Longoni che passa a disposizione della società di Luis Enrique in vista della prossima stagione.
Il classe 2008 sarà il terzo portiere della formazione francese in vista della prossima stagione con l’estremo difensore che agirà alle spalle di Safonov e di Chevalier.
Una partenza a costo zero che beffa il Milan che perde così un altro estremo difensore di grande prospettiva, destinato a rinforzare ancora di più i campioni d’Europa in carica.